Si cerca una struttura grande, con molte stanze singole e la possibilità di preparare da mangiare. Deve poter ospitare 60 persone e soprattutto deve essere disponibile in fretta, già da domani, quando arriverà il volo con a bordo gli italiani di Wuhan. Potrebbe andar bene una caserma, oppure un albergo. L’importante è che gli ambienti permettano di tenere sotto controllo per due settimane, cioè per la durata dell’incubazione, i nostri connazionali che rientrano dalla città dove è esplosa l’epidemia da coronavirus. Solo il personale sanitario e di supporto sarà ammesso nella struttura, debitamente protetto con mascherine e altri dispositivi.

Ottenuto il via libera dalle autorità cinesi, ministero alla Salute, Farnesina e Difesa stanno organizzando il rientro dei nostri connazionali. Al momento l’aspetto più complicato è trovare un luogo dove metterli in isolamento nei giorni successivi, dove fare la quarantena. “Ricordiamoci però che stiamo parlando di persone perfettamente sane”, spiega Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero alla Salute. Bisogna mettere in piedi un sistema di “sorveglianza sanitaria” per controllare se qualcuno si ammala, cioè se è arrivato in Italia incubando il virus. In quel caso verrebbe subito disposto un trasferimento protetto in ospedale. Allo Spallanzani, se la struttura per la sorveglianza sarà individuata a Roma. O nel reparto di malattie infettive dell’ospedale più vicino se la soluzione sarà trovata altrove. “Verranno prese misure adeguate per garantire la sicurezza di tutti, a partire da quella delle persone che rientrano dalla Cina”, rassicurano dal ministero alla Salute.

Sarà un aereo civile, operato dalla Difesa, a partire oggi per Wuhan. All’andata trasporterà anche alcuni medici militari. Il loro compito è intanto quello di visitare tutti i cittadini italiani che affronteranno il viaggio prima che salgano a bordo. Un secondo controllo da parte dei dottori è previsto dopo 11 ore, cioè all’atterraggio a Roma previsto per venerdì. A quel punto i circa 60 italiani (ma il loro numero potrebbe cambiare in queste ore) verranno portati nel luogo allestito per la sorveglianza sanitaria.

Ieri si è considerata a lungo la possibilità di utilizzare una caserma. Serve però una struttura già pronta, soprattutto capace di far alloggiare ogni persona da sola, visto che utilizzare stanze con più letti si rivelerebbe un problema se qualcuno durante la permanenza si dovesse ammalare a causa del coronavirus. Visto che caserme adatte ancora non se ne sono trovate, si è valutata anche la possibilità di utilizzare un albergo. Anche in questo caso però reperire la struttura giusta non è affatto semplice. Ieri a tarda sera ancora non si era trovata una soluzione convincente. Assai meno probabile, ma comunque presa in considerazione, l’ipotesi dell’isolamento a domicilio.

Richiederebbe che ogni persona rientrata dalla Cina rispettasse una serie di precauzioni a casa sua. Troppo rischioso. “Sono al vaglio tutte le ipotesi, deciderà la task force messa in piedi per il problema coronavirus”, ha spiegato il ministro alla Salute Roberto Speranza.

Intanto a Wuhan ci si prepara al viaggio. Non tutte le persone presenti nell’elenco dell’ambasciata cinese alle quali è stato chiesto se vogliono rientrare in Italia hanno accettato. Qualcuno ha detto che resterà comunque in Cina per motivi di studio o lavoro, altri sono sposati con cittadini di quel Paese e non hanno intenzione di allontanarsi da loro. La maggior parte di coloro che sono stati contattati, comunque, hanno detto che partiranno. “Anche se non sappiamo nei dettagli quello che dobbiamo fare, stiamo preparando le cose da portare con noi”, fa sapere qualcuno. “È la fine di un incubo, ora si volta pagina”, gioiscono altri.