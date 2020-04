Ieri su BitchyX.it ho riportato alla luce Thomas, il ragazzo che tanti anni fa ha girato un video per adulti con la BeefCake Hunter e come avevo previsto, in molti lo hanno riconosciuto.

Alla domanda “Vi ricordate di questo ragazzo? Ecco com’è ora!” sono seguite dozzine di risposte e proprio grazie a voi ho scoperto che Thomas della BeefCake Hunter – oltre ad esser diventato un icona della comunità gay grazie al video Worshiping a Florida Beach Young Dude – è anche uno YouTuber.

Vi ricordate di questo ragazzo? Ecco come è ora @BITCHYXit https://t.co/yXe57LcaZg — BITCHYX.IT (@BITCHYXit) April 15, 2020

Non solo: Thomas – che in realtà si chiama Christian – con la BeefCake Hunter ha girato anche un altro paio di video che ovviamente trovate su BitchyX.it. Meno famosi, ma sempre molto interessanti.