Una lettera scritta a mano con minacce, pesantissime, nei confronti di Enrico Mentana e di alcuni giornalisti di La7. Questo quanto mostrato oggi dal direttore del tg della rete, che ha pubblicato su Instagram uno scatto della missiva. Nessuna firma sul foglio, ma una svastica e un “boia chi molla” in calce.

“La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole”, si legge nell’incipit della lettera, che promette: “Presto vi puniremo, sappiamo tutto di voi. Siete solo dei vili senza palle. Punirvi è un dovere”. Mentana non è il solo obiettivo delle minacce: nel mirino finiscono anche le colleghe Lilli Gruber e Francesca Fanuele – definite “puttane da casino di seconda categoria” – insieme a Massimo Giannini, Giovanni Floris, Corrado Formigli e Marco Damilano, indicati come “la crema dei leccaculo”. La colpa dei giornalisti? Lavorare per “la tv di quel maiale di Cairo”, definita “ricettacolo di comunisti”.

“Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri assassinando molti soldati italiani in Africa, ‘acqua e non benzina, pietre e non pane’, per non parlare di via Rasella”, la confusa motivazione del gesto. Breve e ironico il commento di Mentana: “Appoggio esterno”.

