Vettel: Hamilton non mi ha lasciato spazio

“L’incidente con Hamilton? Non avevo spazio dove andare, Lewis non mi ha lasciato spazio e non avevo alternative. Lui l’ha passata liscia, io ho avuto sfortuna perché girandomi ho riportato danni. Purtroppo la nostra gara è stata persa in quel momento”. Sebastian Vettel commenta così l’incidente con l’inglese della Mercedes avvenuto al primo giro del Gp d’Italia a Monza.

“Ho pensato grande merda”, dice in italiano il tedesco, quarto nella gara vinta proprio da Hamilton, ripensando al contatto in avvio di gara. “Ho provato ad ottenere il massimo per la squadra e specialmente per i tifosi, il quarto posto non è male ma il primo giro non è stato molto buono per me”.

Vettel è ora staccato di 30 punti nella classifica iridata. “Poteva anche andare peggio, se fosse andata ancora più storta potevo fare zero – osserva Vettel ai microfoni di Sky – Ci sono tanti punti ancora a disposizione, è un bel distacco ma non è un dramma”.