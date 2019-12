“Il veterinario ha confuso i numeri di telefono e ha soppresso il cane sbagliato, il mio”. I media americani, a cominciare dalla Fox, danno spazio alla denuncia di Andrea Martinez, la proprietaria di un cane che è stato soppresso per un banale equivoco. Ziggy, un bassotto, era stato portato dal veterinario per problemi respiratori. Il cane è stato sottoposto ad un intervento che si è rivelato più complesso e più costoso del previsto. Il veterinario, quindi, ha contattato i padroni del bassotto per chiedere informazioni: andare avanti o sospendere l’operazione? Secondo il veterinario, la padrona del cane ha dato il via libera alla soppressione.

