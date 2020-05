”Sono stato sempre favorevole alle riaperture. Ma l’affollamento di giovani irresponsabili anche senza mascherina sui Navigli a Milano fa venir voglia di richiudere tutto buttando la chiave”. Così Bruno Vespa, con un tweet, si esprime sull’affollamento che si è verificato ieri ai Navigli. Le immagini, diffuse sui social e pubblicate dai media, hanno evidenziato la presenza di molte persone nella zona della città in cui si concentrano locali. Il sindaco Beppe Sala, oggi, ha prospettato l’ipotesi di chiudere l’area se non verranno osservate le misure per arginare la diffusione del virus.

Fonte