di Elena Davolio

“La notizia della morte di un giovane di 29 anni è davvero triste, la terza morte nella tendopoli di San Ferdinando nell’arco di un anno. Purtroppo stiamo qui a contare i morti aspettando tragicamente altri inevitabili morti se le cose non cambiano”. L’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, in un’intervista all’AdnKronos dopo il nuovo rogo nella baraccopoli di San Ferdinando dove ha perso la vita un giovane senegalese, dopo aver espresso il dolore per l’ennesima tragedia del degrado, richiama tutti alle responsabilità, istituzioni e immigrati.

