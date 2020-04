“Desidero esprimere a nome della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino un ringraziamento particolare all’azienda Energas, che, in un periodo così buio, ci ha sorpreso con un gesto di grande solidarietà: il dono di duemila buoni spesa della Conad, che, a sua volta, ha offerto su di essi il 10 per cento di sconto. Questo dimostra che esiste un ‘contagio positivo’, quello del bene, che può coinvolgere tutti noi e renderci vincitori davanti al male, perché uniti nell’attenzione amorevole verso chi è più povero”. Lo dice all’Adnkronos mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso.

