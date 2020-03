“Da quando si è diffusa la notizia del virus, abbiamo sempre voluto tenere un atteggiamento di serietà. Si son visti numeri dalle fonti indefinibili lanciati ai quattro venti e, come ovvio, smentiti nell’arco di 24 ore. Ci troviamo in una situazione drammatica mai verificatasi prima e bisogna evitare di creare panico basandosi sul nulla. È complicato persino chiederli i dati, figurarsi fare previsioni e statistiche economiche. In questo senso, noi non abbiamo intenzione di ergerci ad apprendisti stregoni. Quindi non faremo stime finché non avremo informazioni affidabili per poterci esprimere”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, risponde sui possibili effetti sui fatturati delle aziende del territorio vicentino dell’emergenza coronavirus. Confindustria Vicenza è una delle prime associazioni territoriali a livello nazionale con circa 1.600 imprese associate che insieme occupano oltre 85 mila addetti.

Fonte