ROMA – Si cerca di riaprire il calcio il 18 maggio con gli allenamenti collettivi, il secondo step in vista della ripresa della stagione a giugno. Un’ora e mezza è durato l’incontro oggi fra il cts, comitato tecnico scientifico della Protezione civile e la Figc, il presidente Gravina e il professor Zeppilli, a capo della commissione medica. Ora i venti membri del cts presenteranno una relazione al Ministero della Salute e a Spadafora.

Tamponi e quarantena

Sono stati trattati oggi i temi più caldi, tipo la disponibilità dei tamponi (non in tutte le Regioni la situazione è uniforme, in Lombardia ad esempio ci sono ancora problemi) e la gestione nei casi di positività durante gli allenamenti di gruppo. La Figc ha dato la sua massima disponibilità per risolvere tutte le problematiche del protocollo, che non riguarda comunque ancora il campionato, quello è una fase successiva. Inoltre, dopo il via libera di ieri della Merkel, si è discusso anche della esperienza tedesca (isolamento solo di una settimana per i positivi): può andare bene anche da noi, oppure saranno necessari 14 giorni di quarantena? E’ un nodo chiave. Da parte di Gravina c’è la ferrea volontà di salvare questa stagione, di salvare il calcio. Si sta battendo con tutte le sue forze.





Spadafora: “Nessuna previsione”

Lunedì 18 si spera di poter tornare ad allenamenti “veri”, col pallone. Per ora al massimo una corsetta e poi tutti via a casa, a fare la doccia. Dal 18 maggio invece, gradualmente e con infinite cautele, si tornerà a giocare a calcio, tackle, scivolate, colpi di testa, parate. Le mascherine resteranno in panchina. Ma le cautele sono tante. Che sia una cosa terribilmente seria lo dimostra il portiere dell’Atalanta, Sportiello: è guarito solo adesso dopo 45 giorni da quando era risultato positivo. C’è anche prudenza ai massimi livelli. Intanto, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiesto di fare un’informativa sullo sport e sul calcio al prossimo consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere la prossima settimana. In quella occasione il premier Conte, se la situazione continuerà a migliorare, potrebbe dare il via libera alla ripresa del campionato. Spadafora come di consueto è molto prudente. “Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano”, ha spiegato oggi. E ha ribadito le porte chiuse, “al 100%”. Inoltre ha aggiunto: “Non è possibile applicare le stesse categorie e gli stessi protocolli per il mondo del calcio, ad esempio Serie A e società dilettantistiche. Quando ci occupiamo di sport di base si dice che il governo non vuole tutelare il calcio, quando ci occupiamo di calcio si dice che il governo si dimentica di occuparsi lo sport di base, la verità è che noi ci occupiamo di entrambe le cose e quindi ci saranno protocolli differenziati”.





Il sindacato calciatori: “No a ritiri troppo lunghi”

La Lega di A spera di tornare in campo il 13 giugno e chiudere la stagione a fine luglio o al massimo il 2 agosto come chiede l’Uefa. Non è per niente facile. I rischi sono tanti ma ci sono anche forti pressioni politiche nei confronti del governo. “Noi-dicono i presidenti-potremmo aprire la Fase 3 del Paese…”. Ma si sa che ci sono alcune società contrarie, e quantomeno dubbiose sulla ripresa (Torino, Brescia, Sampdoria, Udinese), mentre altre preferirebbero fare solo le Coppe europee. I giocatori da lunedì possono allenarsi individualmente e in maniera facoltativa, “ma questo non vuole dire che non debbano essere pagati”, spiegano dal sindacato (Aic). Ci sarà anche da discutere sui ritiri troppo lunghi, secondo il sindacato non dovrebbero superare le 2-3 settimane. Inoltre per i vertici dell’associazione è giusto tentare di giocare in assoluta sicurezza ma anche se la stagione finisse qui, e non riguarda solo la serie A, i calciatori dovrebbero riprendere lo stesso ad allenarsi. Essendo, il loro mestiere. Tommasi, Calcagno e Grazioli sono in contatto costante con i giocatori, via Zoom. Tardelli continua nelle sue accuse, l’Aic potrebbe andare al voto verso fine luglio se si riprende la stagione. Umberto Calcagno è l’altro candidato in opposizione al campione del mondo ’82. Intanto in Olanda dove hanno già sospeso il campionato (come in Belgio e in Francia) prevedono di tornare in campo il 1 settembre, a porte chiuse per almeno un anno.





Club, 220 milioni in meno in cassa: le tv non hanno pagato

Stamattina in call conference si è riunita la commissione tv della Lega di serie A: non ha potuto che prendere atto di quello che ormai si prevedeva. Le tv (Sky, Dazn e Img) non hanno pagato l’ultima rata, l’ultimo bimestre di questa infernale stagione. Nelle casse dei presidenti adesso mancano 220 milioni che vengono distribuiti con il sistema meritocratico, in base alla classifica: Massimo Cellino avrebbe preferito una divisione uguale per tutti, ma i suoi colleghi non ne hanno voluto sapere. La commissione è operativa, non ci sono i presidenti di società: toccherà a loro, nella prossima assemblea, decidere cosa fare. Una ingiunzione di pagamento alle tv, passando per il tribunale civile di Milano, ora chiuso? Oppure una ragionevole trattativa? Si aspetterà di capire se si torna in campo a giugno: le tv potrebbero saldare questa stagione, altrimenti non pochi club andrebbero in difficoltà, ed avere uno sconto per la prossima. Al lavoro avvocati e giuristi.







