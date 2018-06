Verstappen: Incidenti? Altre domande così e tirerò una testata

(Fotogramma)

“Comincio a essere stufo di tutti questi commenti sul fatto che dovrei cambiare il mio approccio in gara. Io non cambio approccio perché questo mi ha portato dove sono adesso. Perché ho avuto così tanti incidenti finora? Sono stanco di parlarne. Altre domande così e tirerò una testata a qualcuno”. Max Verstappen sbotta con i giornalisti che, alla vigilia delle prove libere del Gp del Canada, sono tornati a parlare del suo controverso stile di guida in conferenza stampa.

“Non ascolto i commenti a fine gara – ha detto Verstappen a Montreal – faccio il mio lavoro. Riconosco che finora non è stato un buon inizio. Ho fatto errori, specie a Montecarlo e in Cina, ma non ha senso continuare a parlarne perché mi sto stancando davvero. Sembra che non ci siano domande migliori di questa. Io, in ogni caso, mi sto concentrando solo sul futuro e sono fiducioso di poter cambiare le cose. La velocità ce l’ho, sarei preoccupato se non fossi veloce”.