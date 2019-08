Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Ungheria, dodicesima tappa del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha stampato il tempo di 1’14”572, nuovo record della pista, beffando per appena 18 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas che scatterà con lui dalla prima fila. Per Verstappen è la prima pole in carriera. Terzo l’inglese Lewis Hamilton con l’altra Mercedes, quarto Charles Leclerc con la Ferrari nonostante l’incidente nella Q1. Sebastian Vettel con l’altra Rossa si è piazzato quinto e partirà dalla terza fila. “È incredibile, sapevamo che sarebbe stato difficile ma la macchina volava. Sono molto contento di oggi ma c’è una gara da fare, è la cosa più importante” dice l’olandese della Red Bull nell’intervista a caldo. “In ogni caso è una pole molto importante e bella per il team” conclude.

Fonte