Su il sipario sul Serale di Amici 17: i concorrenti sono stati divisi in due squadre che si affronteranno in diverse prove a cominciare da sabato 7 aprile.

Finalmente ci siamo. I concorrenti di Amici 17 sono stati, come tradizione comanda, divisi nelle due classiche squadre: quella bianca e quella blu. E fra lacrime per coppie separate e qualche sorpresa, oltre alle squadre sono stati comunicati anche i nomi della giuria esterna, personaggi dello spettacolo provenienti da ambiti totalmente differente fra di loro.

Quando inizia il Serale di Amici 17: gli allievi e le squadre

Dovevano essere dieci, e invece sono quattordici gli allievi selezionati e successivamente smistati nelle due squadre. E da sabato 7 aprile i ragazzi cominceranno a sfidarsi in prima serata per convincere il pubblico e, ovviamente, la giuria. Ecco i nomi delle due squadre di Amici:

Squadra Bianca: Zic, Irama, Emma, Valentina, Daniele, Filippo, Luca Capomaggi.

Squadra Blu: Biondo, Einar, Carmen, Matteo, Bryan, Sephora, Lauren.

Sette ballerini e sette cantanti pronti a sfidarsi e a superare loro stessi. Insomma, il vero cammino di Amici sta per iniziare.

Amici 17, il Serale: i coach

Ma ovviamente non ci saranno soltanto il pubblico e la commissione dei professori che dovranno essere convinti dal talento degli allievi selezionati, ma anche la giuria esterna, che quest’anno sarà composta da personaggi provenienti da diversi ambiti artistici.

I nomi sono sei: Giulia Michelini, Simona Ventura, Ermal Meta, Heather Parisi, Marco Bocci e Alessandra Amoroso. Proprio quest’ultima, vincitrice dell’edizione 2009, ha voluto esprimere la forte emozione nel ritornare in trasmissione in nuova nuova veste:

«Non è per promozione e non sono qui per giudicare ma solo per ascoltare e dare consigli come una sorella maggiore. Una nuova esperienza che sono sicura mi formerà tanto e sono felice di farla per la prima volta in una casa che mi ha accolto, con una mamma che mi ha protetta e tranquillizzata e tanti amici…».

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/amorosoof/