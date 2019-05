All’interno della casa del Grande Fratello Erica Piamonte e Francesca De Andrè si sono scambiate numerosi baci e dopo qualche bicchierino di troppo la De Andrè ha pure chiesto al suo fidanzato di avere il permesso di poter andare “almeno con una donna”, ma secondo Veronica Satti niente di tutto questo sarebbe vero.

Risale infatti al 2012 il coming out di Francesca De Andrè quando ha rivelato ai media di essere bisessuale e di star frequentando l’ex gieffina Chiara Giorgianni. Notizia secondo la Satti costruita dall’agenzia.

“Francesca non è bisessuale! Una trovata della agenzia in cui stava all’epoca, niente di sconvolgente, è normale costruire finti gossip. Non è bisessuale e non voglio toccare questo argomento. Più rispetto per chi lo è veramente, per chi ha sofferto, per chi ama. Essere bisessuali non vuol dire avere dei pruriti. Essere amico di qualcuno non vuol dire essere sempre d’accordo con le sue scelte, ma queste sono le basi. Voglio bene a Francesca e mi dispiace per il percorso che sta facendo perché vedo che è molto attaccata e so che lei non è quello che sta facendo vedere, ma è dolce e ha solo bisogno di una guida sana al suo fianco”.