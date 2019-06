L’anno scorso Veronica Satti e Valentina sono state la prima coppia LGBT a scambiarsi un bacio nella casa del Grande Fratello. Una volta uscita dal reality, la figlia di Bobby Solo ha iniziato a parlare di matrimonio con la sua compagna e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Ieri però è arrivato l’annuncio della fine della storia con Valentina, Veronica ha rivelato che da più di un mese non stanno più insieme.

“Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie e non pubblichiamo più foto insieme. Ormai è già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da aggiungere, soprattutto oggi. Questa è stata la storia d’amore più importante della mia vita e io le auguro tutto il meglio”.

Nonostante sia passato un mese, Veronica mi ha detto di non essersi ancora ripresa del tutto dalla rottura con Valentina ed è anche comprensibile, visto l’importanza della relazione che aveva con lei.

Qualche maligno ha iniziato a parlare della vicinanza tra Veronica Satti e Filippo Contri (il belloccio biondo del GF 15), ma come riporta il settimanale Vero, i due sono solo amici e quindi lui non c’entra nulla con la fine della storia delle due ragazze.