Veronica Satti ieri pomeriggio è stata ospite da Barbara d’Urso per parlare della sua fobia. Una paura un po’ bizzarra che ha suscitato parecchi sfottò in studio: la fobia alle lenticchie. Cotte, crude, in umido, al vapore, nella confezione poco cambia: se Veronica Satti vede delle lenticchie scappa dalla paura e grida.

A raccontare l’aneddoto è stata proprio lei a Pomeriggio Cinque:

“Mia madre non è una sprovveduta e mi ha portato dallo psicologo perché avevo paura delle lenticchie. Quando avevo il mio primo cane si era riempito di zecche e sembravano lenticchie, è stato molto male. La mia fobia dicono che è legata a questa cosa”.

Una fobia che però sarebbe in qualche modo legata alla tricofobia, la paura dei buchi (come ad esempio la vista di un alveare):

“Ho paura delle lenticchie. Non è schifo, è proprio paura!” – ha rivelato l’ex gieffina alla rivista Vero – “Sento salire l’ansia anche se le vedo in un barattolo. Lo psicologo mi ha spiegato che si tratta di un disturbo legato alla tricofobia, la paura dei buchi”.

Ogni fobia va rispettata e su questo non ci sono dubbi, ma chissà come farà la Satti ad ogni cenone di Capodanno quando portano in tavola un classico del menù italiano: le lenticchie.

Ecco il video: