Veronica Satti, come confessato al Grande Fratello di Barbara d’Urso, in passato è stata un’autolesionista e questa estate a distanza di tempo ha avuto un’altra crisi dovuta presumibilmente alla rottura con l’ex fidanzata. A raccontarlo è stata proprio lei su Instagram, dichiarando di aver superato il tutto partendo in tour con suo padre Bobby Solo che l’ha fatta divertire e pensare ad altro.

Contattata dal sottoscritto, la Satti ha specificato:

“Il mio vero coming out non è stato dichiararmi bisessuale, ma parlare di una condizione che mi ha portata a diversi ricoveri, uno durato circa un mese. Questa condizione, o malattia, o comportamento, o disturbo, si chiama autolesionismo. Combatto con questa cosa da quando sono adolescente, sicuramente il passato ha influito ma non era solo la mancanza di mio papà, questo disturbo ha radici più profonde e complesse e non mi vergogno a parlarne anzi, vorrei che se ne parlasse di più per aiutare i giovani e i genitori degli adolescenti che sono i più colpiti. Tornando a me questa estate ho avuto una brutta crisi, non ne avevo così da tanto tempo. Una sera Tracy mi chiama su FaceTime e io avevo finito di piangere, papà appena ha sentito che stavo male mi ha detto “fai subito le valige ti faccio il biglietto e ci raggiungi in tour” io ho voluto aspettare qualche giorno perché non volevo far vedere al mio fratellino cosa avevo anche se sono sempre coperta da braccialetti o calzoncini o fondotinta. Sono scesa e ho passato dieci giorni che sono stati una vera e propria rehab. Ho ricevuto molto affetto e papà mi ha detto molte cose sagge. Mi ha fatta uscire dal baratro, mi ha teso la mano e mi ha tirata su. I consigli di papà e la gentilezza di Tracy e l’amore di mio fratello per me mi hanno curata… e anche il sano rock n roll! Chi lo avrebbe mai detto”.