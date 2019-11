Quando Veronica Burchielli è salita sul trono di Uomini e Donne (è successo circa cinque minuti dopo aver rifilato un ‘no’ ad Alessandro Zarino, diventato ora professore di Amici 19) non ha capito più niente ed ha avuto una sorta di blackout. Sono state queste, infatti, le parole usate dalla Burchielli per commentare la sua salita al trono – voluta fortemente da Maria De Filippi – durante la stessa puntata della non-scelta.

“Il mio trono? E’ successo tutto così in fretta che mettere a fuoco ogni pensiero ed emozione è complicato” – ha rivelato Veronica Burchielli a Uomini e Donne Magazine – “Mi lascio alle spalle un percorso che stava per terminare, perciò resta l’amaro in bocca di chi ha chiuso un capitolo scegliendo di uscire da sola, pur avendo ancora tanto da dimostrare. Le parole usate da Maria e la sua proposta di salire sul trono mi hanno reso fiera, perché mi hanno dato la misura del fatto che, nonostante tutto, Ia concretezza e il buono della mia persona sono venuti fuori. Questo ha spazzato via i pensieri negativi che mi stavano assalendo fino a un istante prima. Mi sono detta: ‘Veronica non è finita qua, puoi ancora metterti in gioco’. L’emozione è tanta e siamo all‘inizio. Sto cercando ancora di metabolizzare quello che è accaduto, ma sono felice di avere questa opportunità e di mettermi in gioco per trovare il finale che speravo. Ho tanta voglia e curiosità di scoprire cosa mi aspetta e sono pronta ad affrontarlo. Quando Maria mi ha chiesto di salire sul trono non ci ho capito più niente. Un blackout. Quando mi sono alzata per andare sul trono ho ritrovato un senso di carica. Sa, penso di avere tanto da dare a una persona, quindi mi sono detta: “Wow, non è vero che sta succedendo”. Non avrei mai pensato che potesse accadere, soprattutto mentre ero ancora seduta sulla sedia della scelta.”.