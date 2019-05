Verona, scontro sul "bad boy" della danza Polunin all'Arena: "E' omofobo". Gli organizzatori: "E' il più bravo"

Sul petto ha tatuato il volto di Vladimir Putin, nei confronti del quale dichiara “totale identificazione”. Esorta il genere maschile a recuperare il proprio ruolo “guerriero”, in una concezione selvaggia in cui l’uomo è più simile a un “leone” o a un “lupo” e la donna è la preda. Quanto ai valori del femminismo, anche in questo la sintesi è piuttosto banale ma comunque marcatamente caratterizzata da un pensiero dominante: “Le femmine cercano di prendere il vostro ruolo perché non le scopate più”. Si chiama Sergei Polunin, 29 anni, ucraino con passaporto russo, ballerino di indubbio valore artistico ma dai contenuti quanto meno discutibili.

Per quei contenuti, lo scorso mese di gennaio, si è giocato il ruolo di Sigfrido nel Lago dei Cigni all’Opéra di Parigi, con la direttrice costretta a fare velocemente retromarcia di fronte alle rimostranze degli altri artisti. Questo è il preambolo. La novità è che Sergei Polunin si esibirà all’Arena di Verona nello spettacolo “Romeo + Giulietta”, il 26 agosto prossimo. I circoli gay della città veneta insorgono contro l’ennesimo messaggio omofobo che passa con l’investitura dell’amministrazione comunale e delle istituzioni cittadine. Ma gli organizzatori respingono le accuse al mittente. “Penso che un artista vada giudicato per la sua arte”, ha detto al Corriere del Veneto Gianmarco Mazzi, amministratore delegato di Arena di Verona Srl.

Ma in questa polemica sono due i fattori che si incrociano. Da un lato la parabola di autodistruzione del “bad boy” della danza, dall’altro la deriva della città veneta verso valori e ideologie di destra radicale. A marzo fu il congresso mondiale della famiglia, con l’appoggio di teorie anti gay e anti gender conditi da una concezione maschilista. Oggi è un balletto lo strumento attraverso cui viene propagandato un messaggio che va sempre in quella direzione, con il sindaco Federico Sboarina che sancisce ancora una volta l’alleanza tra destra estrema e Lega salviniana.

“E così Verona ha trovato il suo Romeo, ospitando nella città scaligera niente meno che Sergei Polunin, danzatore dall’indubbio spessore artistico e dall’altrettanto indubbio fondamentalismo”, protesta il Circolo Pink, che si occupa dell’affermazione dei diritti per le persone gay e lesbiche e si appresta a partecipare al Verona Pride in programma sabato. “Quale altra città meglio di Verona poteva offrirgli asilo? Per la dignità di questa città e per rispetto all’ex corpo di ballo della Fondazione il sindaco dovrebbe annullare questo spettacolo”. C’è anche un risvolto occupazionale, oltre a quello ideologico e riguarda il declino del prestigioso corpo di ballo dell’Arena di Verona, tra precariato e artisti sottopagati. “Il sindaco Sboarina in campagna elettorale aveva promesso di ripristinare questo corpo, punta di diamante per un possibile rilancio della Fondazione Arena tutta” ricorda il Circolo Pink. “Dia la possibilità a quegli artisti di farsi carico della rappresentazione di Romeo e Giulietta”





