E’ in carcere a Verona con l’accusa di lesioni aggravate contro la moglie e le figlie minorenni, risulta positivo al coronavirus ma non essendo la casa circondariale guidata dalla direttrice Maria Grazia Bregoli in grado di adottare “misure di profilassi idonee a scongiurare il pericolo di contagio” per i detenuti e per chi dietro le sbarre ci lavora – secondo quanto riferito in una nota riportata in sentenza -, i giudici della seconda sezione della corte d’Appello di Venezia decidono per il 40enne paziente asintomatico la scarcerazione con “l’obbligo di dimora” nel Comune di Verona e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle due figlie, pena il ritorno immediato in carcere.

