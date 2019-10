“Rabbia dopo Napoli”

– Scontro salvezza al Bentegodi nell’anticipo della 9/a giornata di serie A. Di fronte il Verona di Juric e il Sassuolo di De Zerbi, entrambe a secco di punti nell’ultimo turno dopo le sconfitte rispettivamente con Napoli e Inter. A far discutere in casa scaligera è soprattutto l’astinenza davanti alla porta degli attaccanti gialloblu che aveva fatto infuriare anche lo stesso Juric al termine della sfida del San Paolo. Alla vigilia del match contro gli emiliani l’analisi del tecnico è, però, più pacata: “Mi dispiace per gli attaccanti, ancora a secco di gol. Si stanno tutti allenando al massimo, quindi sono convinto che il gol prima o poi arriverà”.

“A Napoli ero molto dispiaciuto – ha proseguito Juric -, penso che abbiamo fatto una grandissima prestazione come le altre gare, i ragazzi stanno facendo qualcosa di assolutamente non scontato. Per giocare così ti devi sempre allenare al massimo e i miei attaccanti lo stanno facendo, sono convinto che il gol arriverà e sono super contento della squadra, di come interpreta le gare”, assicura a mente fredda il tecnico del Verona che ci tiene a ribadire stima e fiducia nei confronti dei propri giocatori. Non è esclusa qualche variazione tattica per la sfida di domani ed è lo stesso Juric ad ammetterlo. “Abbiamo già provato molte soluzioni diverse a seconda dell’avversario, riuscendo sempre a trovare molte opzioni differenti e questa è la cosa più importante”.

Veloso non ci sarà

Domani il Sassuolo, poi martedì prossimo il Parma nel turno infrasettimanale. “Possiamo solo lavorare al massimo per essere al livello delle nostre avversarie, non esistono squadre più semplici per noi – ha spiegato il tecnico dell’Hellas -. Affronteremo il Sassuolo nel nostro solito modo, sia pressando che provando a sorprenderli. Purtroppo non avremo Veloso a causa di un affaticamento muscolare e anche Amrabat non è al 100%, ma abbiamo le soluzioni per sostituirli al meglio. Lazovic? Lo vedo lavorare bene sia in fase difensiva che in attacco, poteva segnare anche un paio di gol”. Ultime battute sui giovani gialloblù. “Porto spesso molti ragazzi della Primavera in prima squadra, mi piace vederli crescere: ci sono diversi giocatori interessanti, li teniamo monitorati anche in ottica Serie A”.

De Zerbi chiede il riscatto

Anche in casa Sassuolo c’è aria di rivalsa: “La sconfitta con l’Inter ci ha lasciato degli strascichi, non ha fatto piacere a nessuno – ammette De Zerbi -. Ma qualcosa di buono è stato fatto. Adesso per fare risultato dobbiamo metterci qualcosa di più – sottolinea il tecnico neroverde -. La squadra ha grande qualità, ma non ha ancora la continuità giusta quando le partite sono in bilico. Abbiamo alternato grandi vittorie a grandi sconfitte. Le partite vanno combattute fino alla fine. Il bel gioco è una parte del calcio, ma non basta. Il Verona non mi stupisce, so che Juric è bravo e dà un’impronta alle sue squadre – ha detto De Zerbi – Domani è molto difficile è noi vogliamo affrontare la gara nel migliore dei modi”.