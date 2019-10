Veloso assist-man

Primo gol in Serie A per Marash Kumbulla, prima vittoria in casa per il Verona e probabilmente primo esonero nel nostro campionato, quello di Di Francesco. L’Hellas supera 2-0 al Bentegodi una Sampdoria priva di gioco e idee: a segno il difensore albanese (ne sentiremo parlare) e autogol di Murru. Per il tecnico blucerchiato il futuro è appeso a un filo.

Juric cambia sulla trequarti dove, a sostegno di Stepinski, ci sono Pessina e Salcedo. Dall’altra parte Di Francesco affianca Bonazzoli a Quagliarella per le non perfette condizioni di Gabbiadini. Ci vogliono pochi minuti per vedere la differenza di carattere delle due squadre: grinta e determinazione nell’Hellas, paura e inquietudine nella Samp. E il gol ne è regolare conseguenza: al 9′ Miguel Veloso pennella dalla bandierina un corner perfetto per lo stacco vincente di Kumbulla sul primo palo, prima rete in A per il difensore albanese classe 2000, sempre più rivelazione. Il primo tempo degli ospiti è ibrido e disarmante, il pallone sembra che scotti ed è quasi un miracolo che gli scaligeri non trovino il raddoppio, merito di Audero che respinge una bella conclusione di Stepinski dopo un’azione spettacolare di Amrabat.

DiFra, fine della corsa

Nella ripresa Di Francesco passa al 4-4-2 e molti interpreti sembrano più a loro agio. Inoltre gli ingressi di Rigoni e Caprari vivacizzano l’attacco, anche se Silvestri a metà tempo è reattivo sulle conclusioni dei due nuovi entrati. Di Francesco, consapevole che una sconfitta gli potrebbe costare cara, si gioca il tutto per tutto con Gabbiadini ma la difesa gialloblù regge bene. All’81’ arriva la mazzata finale: punizione del solito Veloso, Murru, già autore del fallo, devia di testa nella propria porta beffando Audero. Va davvero tutto storto per la Samp che subisce così la sesta sconfitta in 7 partite, mai successo nella propria storia. Fine della corsa per Di Francesco.

VERONA-SAMPDORIA 2-0 (1-0)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (13′ st Vitale); Salcedo (25′ st Verre), Pessina (41′ st Henderson); Stepinski. In panchina: Berardi, Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Pazzini, Tutino, Zaccagni. Allenatore: Juric.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski (31′ st Gabbiadini), Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto (12′ st Rigoni), Murru; Quagliarella, Bonazzoli (18′ st Caprari). In panchina: Seculin, Falcone, Augello, Leris, Colley, Murillo, Ramirez, Regini. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETI: Kumbulla AL 9′, autogol di Murru all’81’.

AMMONITI: Ferrari, Lazovic, Chabot e Bonazzoli.

ANGOLI: 9-4 per il Verona.

RECUPERO: 3′ e 3′.