Le scelte dei due tecnici

– Il Milan soffre fino all’ultimo secondo, ma porta a casa una vittoria pesantissima per la classifica e per il morale. Al Bentegodi, nel posticipo domenicale della 3/a giornata di serie A, i rossoneri battono il Verona 1-0 con un rigore nella ripresa di Piatek che, dopo 4 mesi esatti, torna a segnare in campionato. Nemmeno la superiorità numerica per oltre 80′ ha favorito il Diavolo che continua a faticare sotto porta nonostate il cambio modulo del suo tecnico.

E’ sicuramente un Milan più pimpante rispetto alle prime due uscite di campionato, non che ci voglia molto, ma i problemi in attacco restano immutati. Eppure Giampaolo ripropone il 4-3-2-1 con Piatek che torna a guidare l’attacco supportato da Suso e Paquetà, per la prima volta sulla trequarti da quando è in Italia. In cabina di regia Lucas Biglia con a fianco Kessie e Calhanoglu. Nessuna novità in difesa con Calabria e Rodriguez sulle fasce, Musacchio e Romagnoli al centro. Donnarumma tra i pali. Juric, invece, conferma quasi in toto la formazione che ha espugnato il via del Mare di Lecce prima della sosta con Rrahmani, Kumbulla e Günter in protezione di Silvestri. Faraoni, Amrabat, M. Veloso e Lazovic a centrocmapo, Zaccagni e Verre (al posto di Tutino) alle spalle della novità, Stepinski, acquistato negli ultimi giorni di mercato dai cugini del Chievo.

Stepinski lascia il Verona in dieci

E proprio il polacco del Verona è tra i giocatori più attivi della formazione di Juric nei primi minuti di gioco, ma al 21′ si fa prendere troppo dalla foga alzando il piede in direzione della testa di Musacchio, l’arbitro Manganiello prima lo ammonisce, poi dopo il richiamo del Var, lo espelle lasciando il Verona in 10. I gialloblu, che poco prima erano andati vicini al gol con una rovesciata di Zaccagni su una respinta corta di Donnarumma, bravo poi a rialzarsi e a farsi trovare pronto sull’acrobazia del numero 20 di casa, vanno nuovamente a un passo dall’1-0 con Verre, pescato da un lancio lungo di Rrhamani, che a tu per tu con Donnarumma calcia alto sopra la traversa. L’assedio rossonero nella metà campo avversaria nell’ultimo quarto d’ora è, però, sterile e al riposo si va sullo 0-0.

Un palo per parte accendono il match

Nella ripresa Giampaolo prova a dare sostanza alla sua squadra con Rebic che fa il suo esordio in rossonero al posto di Paquetà passando quindi al 4-3-3, ma la musica non cambia. Il Milan si rovescia nella metà campo avversaria senza mai trovare spazi negli ultimi 20 metri, così ci vuole un tiro da fuori per accedere un match monotono e deludente. Ci pensa Calabria con un bel destro al volo dal limite che si stampa sul palo alla destra di Silvestri, il Verona risponde pochi minuti più tardi colpendo il legno con Verre, bravo a raccogliere un traversone dalla sinistra di Lazovic e a superare Donnarumma.

Si sblocca Piatek e l’esultanza è polemica

Al 63′ l’episodio che decide la sfida: Gunter respinge col braccio largo una conclusione dal limite di Calhanoglu, rigore netto che spetterebbe a Kessie, ma sul dischetto ci va Piatek che non segna in campionato dal 19 maggio scorso contro il Frosinone. Il polacco, subissato di fischi, è glaciale: destro potente e preciso alla destra di Silvestri che indovina l’angolo, ma non può nulla, poi dopo le classiche pistole tira fuori l’indice e lo porta alla bocca come per zittire tutti i suoi denigratori. 5′ più tardi il Pistolero firma la doppietta, ma il gol viene annullato dal Var per carica sul portiere. In pieno recupero Calabria rischia di combinarla grossa stendendo Pessina al limite dell’area (ci vuole il Var per stabilire se il fallo è dentro o fuori area). Rosso e punizione che Veloso scarica sulla barriera, sulla ribattuta Lazovic fa urlare al gol tutto il Bentegodi, ma il suo siluro da fuori esce di pochissimo alla destra di Donnarumma. E adesso il derby.

HELLAS VERONA-MILAN 0-1 (0-0)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani (78? Tutino), Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, M. Veloso, Lazovic; Zaccagni (78? Di Carmine), Verre (67? Pessina); Stepinski. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Di Carmine, Pazzini, Danzi, Dawidowicz, Pessina, Empereur, Tutino, Adjapong. All.: Juric.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessié, Calhanoglu; Suso, Paquetà (46? Rebic); Piatek. A disposizione: Soncin, Donnarumma A., Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Borini, Conti, Leao, Rebic, Theo Hernandez, Krunic, Duarte. All.: Giampaolo.

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo)

MARCATORI: Piatek (68?)

NOTE: AMMONITI: Miguel Veloso, Amrabat, Silvestri (Hellas Verona); Piatek, Paquetà, Rebic (Milan). ESPULSI: Stepinski (Hellas Verona); Calabria (Milan). Recuperi: 1′, 8′.