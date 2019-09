– Soddisfatto della sua squadra, meno del risultato. Ivan Juric commenta con amarezza la sconfitta interna contro il Milan arrivata solo su rigore. “Sono contento per i ragazzi, perché in undici abbiamo giocato meglio, poi in dieci abbiamo difeso bene e creato più degli avversari. Una squadra meritava di fare punti oggi ed eravamo noi”.