NAPOLI – “Ho un grande rammarico per le occasioni fallite. Quando giochi bene ma non riesci a sfruttare le palle gol che crei, meriti di perdere. Bisogna concretizzare maggiormente le possibilità che ti capitano”. Non nasconde il rammarico Ivan Juric dopo la sconfitta al San Paolo, soprattutto per quell’occasione del 17′ del primo tempo dove Meret si è superato con una tripla parata ravvicinata.

“Bene nel primo tempo”

Juric si può consolare (parzialmente) con la buona prestazione dei suoi: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma quando hai la palla buona devi fare gol”. Chiusura su Tutino, anche lui nel finale vicino al gol: “Arriva dalla B, deve maturare il prima possibile. Ha doti buone, ma deve calarsi meglio nella Serie A”.





