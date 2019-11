“Inter grande squadra, Conte vincente”

“Confermo che il sottoscritto e tutti quelli a cui ho chiesto non hanno sentito nulla. Poi in un video effettivamente qualcosa si sente e questo non va bene, anche se erano in pochi. Queste poche persone hanno fatto un danno enorme, a noi e alla città. Ho parlato anche con Mario, era tranquillo e anche lui ha ammesso che erano molto pochi”. Ivan Juric fa una piccola retromarcia dopo le dichiarazioni a caldo nel post-partita di Verona-Brescia, dove aveva negato ci fossero stati ululati nei confronti di Balotelli. Dichiarazioni che avevano fatto scalpore, tanto da essere definito “pericoloso” da Lilian Thuram.

Juric però non replica all’ex difensore di Parma e Juventus. Anche perché sabato alle 18 c’è l’Inter: “Noi andiamo a Milano per cercare di giocare, come sempre, a viso aperto, dando tutto, sperando di fare una grande partita e magari di avere qualche episodio a favore. Giochiamo contro una grande squadra”, dice l’ex tecnico genoano che elogia il suo collega: “Conte è un vincente, prepara le partite con molta cura, è umile e ha le idee chiare. Ha una voglia di vincere incredibile. Mi aveva anche aperto le porte del Chelsea per seguire i suoi allenamenti: con me è stato fantastico, devo ringraziarlo. Per quanto ci riguarda ogni partita è un’opportunità di fare punti. Sono sicuramente soddisfatto del nostro rendimento. Credo troveremo un’Inter arrabbiata, vorranno fare il massimo”.

Di Carmine ancora out

Contro il Brescia Juric ha perso due pedine fondamentali. “Veloso ha una lesione al soleo del polpaccio, al suo posto giocherà Pessina. L’infortunio di Kumbulla invece è poca cosa, ma non dobbiamo rischiare”. Ancora out Di Carmine, ormai un caso: “Non ci sarà nemmeno a Milano, ma non ha fatto nulla di particolarmente grave. Salcedo? Può fare tutti i ruoli lì davanti, ma devo ancora decidere chi giocherà”.