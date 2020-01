Perin salva, Sanabria colpisce

– Il Verona chiude il girone di andata con un importante successo che proietta gli scaligeri a quota 25 in classifica. Brutto ko invece per il Genoa che, passato in vantaggio nel primo tempo grazie a Sanabria, si è fatto rimontare nella ripresa dai gol di Verre (rigore) e Zaccagni. Grifone inchiodato sul fondo della classifica con 14 punti.

4-3-2-1 per Juric che schiera Verre davanti con Pessina e Zaccagni a supporto. A centrocampo Amrabat, Veloso e Lazovic. Rrahmani e Faraoni esterni con Kumbulla e Gunter al centro della difesa. Nicola risponde col 3-5-2 con Pandev e Sanabria in attacco, Ankersen e Barreca esterni con Cassata, Schone e Sturaro in mezzo al campo. Difesa composta da Biraschi, Romero e Criscito. Al 5′ subito una chance per Sanabria: il numero 9 viene pescato in area, controlla di petto e poi tocca con l’esterno, ma debolmente grazie anche al pressing di Kumbulla. Blocca Silvestri. E’ però l’Hellas poi a prendere in mano il pallino del gioco, mentre il Genoa è costretto sulla difensiva. Perin al 16′ respinge un pericoloso destro di Lazovic, mentre al 28′ l’ex portiere juventino si supera nel respingere una girata al volo di Pessina imbeccato da Amrabat. Al 34′ cross dal fondo di Veloso, colpo di testa di Rrahmani ma Perin è ancora una volta attento. Al 40′, a sorpresa, passa il Genoa. C’è una ripartenza, Cassata serve a sinistra Barreca, cross basso in area e Sanabria anticipa il suo marcatore con un bell’esterno di destro.

Verre e Zaccagni la ribaltano

La gara è spigolosa, soprattutto nel secondo tempo. Alla fine saranno nove gli ammoniti: tre tra i padroni di casa e sei per gli ospiti. Nicola cambia Schone con Behrami, ma la frittata la fa Romero al 54′ quando aggancia in area Zaccagni: Mariani non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto ci va Verre che non sbaglia e pareggia i conti. L’Hellas insiste sulle ali dell’entusiasmo, mentre il Genoa è alle corde. Faraoni e Zaccagni si rendono pericolosi, ma il 2-1 arriva al 65′: Rrahmani imbucato in area, sinistro e Perin respinge. Palla vagante e Zaccagni anticipa Ankersen e insacca da due passi. Di fatto la gara termina qui perché il Genoa non riesce più a proporsi in attacco nonostante gli innesti di Favilli e Agudelo, mentre il Verona gestisce in scioltezza il vantaggio.

Verona-Genoa 2-1 (0-1)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat (46’st Badu), Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (43’st Pazzini); Verre (49’st Dawidowicz). In panchina: Berardi, Radunovic, Vitale, Adjapong, Bocchetti, de Oliveira, Danzi, Stepinski, Di Carmine. Allenatore: Juric

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schone (8’st Behrami), Sturaro, Barreca; Pandev (14’st Favilli), Sanabria (30’st Agudelo). In panchina: Marchetti, Radu, Goldaniga, Ghiglione, Jagiello, Pajac, Radovanovic, El Yamiq, Destro. Allenatore: Nicola

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 41’pt Sanabria; 10’st Verre (rigore), 20’st Zaccagni

Ammoniti: Rrahmani, Criscito, Schone, Amrabat, Pandev, Verre, Behrami, Cassata, Favilli

Angoli: 4-2 per il Verona

Recupero: 0′; 4’+1′.