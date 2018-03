– Ci pensa un difensore, con un gol da attaccante di razza, a decidere il derby dell’Arena e infiammare la lotta per la salvezza. Caracciolo regala tre punti pesantissimi all’Hellas che, grazie al secondo successo consecutivo, mette nel mirino il quartultimo posto e trascina definitivamente nelle sabbie mobili della bassa classifica il Chievo.

In un derby nervoso e ben poco spettacolare gli scaligeri sfruttano al meglio un episodio e poi si compattano a difesa della propria area, dimostrando carattere e solidità psicofisica, senza mai vacillare di fronte alla sterile reazione dei clivensi, sempre più in crisi. Dopo un buon avvio di campionato, gli uomini di Maran hanno collezionato appena cinque punti nelle ultime tredici giornate e adesso sono davvero costretti a guardarsi le spalle.



PECCHIA LANCIA FELICIOLI DAL PRIMO MINUTO – Pecchia, privo degli infortunati Valoti, Cerci e Kean e dello squalificato Romulo, si affida a Verde come esterno destro di centrocampo e sulla sinistra fa esordire dal primo minuto Felicioli. In avanti Matos è chiamato ad affiancare Petkovic. Maran ritrova Birsa e Giaccherini, ma schiera titolare solo lo sloveno preferendo puntare su un altro attaccante puro come Meggiorini in appoggio a Inglese. Quanto sia importante la posta in palio si evince dalla prudenza di entrambe le squadre, attente a non concedere troppi spazi e a non sbilanciarsi.



NICOLAS ATTENTO SU CASTRO – Il Chievo fa più possesso, senza però riuscire a sveltire la manovra. Il Verona attende compatto nella sua metà campo e cerca di ripartire sfruttando soprattutto le corsie laterali. I due portieri, comunque, restano inoperosi per quasi tutto il primo tempo. Sorrentino si scalda i guantoni al 7′, deviando con un pizzico di apprensione un potente tiro dalla distanza di Buchel. Gli uomini di Maran, fino ad allora insidiosi solo su palla inattiva, costruiscono la migliore occasione al 40′: Meggiorini fa sponda di testa e innesca in profondità Castro, che brucia sullo scatto Vukovic ma non riesce a superare Nicolas, bravo a chiudere lo specchio della porta con tempismo e senso della posizione.



LA ZAMPATA DI CARACCIOLO – Nella ripresa il copione sembra destinato a rimanere lo stesso, ma al 52′ si materializza l’episodio che cambia la storia del derby e che potrebbe incidere pesantemente anche su quella dell’intera stagione. Verde scodella un traversone basso in mezzo all’area e Caracciolo lo gira in rete sul palo più lontano con un mancino chirurgico. Il Chievo accusa il colpo e le mosse di Maran non riescono a scuotere una squadra visibilmente nervosa e a corto di idee. L’Hellas passa al 4-5-1 ed erige un muro invalicabile nella propria metà campo, con Petkovic abile a difendere palla e guadagnare preziose punizioni che fanno scorrere il cronometro. Nell’ultima mischia anche Sorrentino si catapulta nell’area avversaria in cerca di gloria, ma il Verona resiste e dà uno scossone importante alla coda della classifica.



VERONA-CHIEVO 1-0 (0-0)

VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde (20′ st Zuculini), Calvano (43′ st Fossati), Buchel, Felicioli (41′ st Aarons); Petkovic, Matos. In panchina: Silvestri, Coppola, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Boldor, Bianchetti, Laner, Lee. Allenatore: Pecchia.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj (17′ st Pellissier); Birsa (42′ st Stepinski); Meggiorini (1′ st Giaccherini), Inglese. In panchina: Seculin, Confente, Cesar, Tomovic, Depaoli, Jaroszynski, Gaudino, N. Rigoni, Pucciarelli. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Damato di Barletta.

RETE: 7′ st Caracciolo.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Buchel, Gobbi, Bani, Pellissier, Radovanovic, Matos, Dainelli, F. Zuculini, Cacciatore, Boldor. Angoli: 3-4. Recupero: 0′ pt, 4′ st.