Il classico sassolino nella scarpa. Se lo toglie Fabio Borini nel giorno della presentazione al Verona. “Ho fatto tanti ruoli, al Milan ne ho fatti 7 su 11, ma sempre con la stessa mentalità e voglia di vincere le partite. Ultimamente venivo sfruttato come operaio, ma sono anche altro”. Fabio Borini ha esordito domenica segnando al Bologna: “Sentivo bisogno di tornare a fare quello che so fare meglio, ossia giocare da attaccante e aiutare la squadra. C’è disponibilità da parte mia a giocare in diversi ruoli, le mie caratteristiche erano così al Milan e sono così a Verona, voglio vincere ogni partita”.

“So quello che posso dare a questa squadra e so che le mie caratteristiche si sposano alla grande con quelle dell’Hellas -prosegue Borini in conferenza stampa-. Mi ha colpito la grandissima disponibilità al sacrificio che mette ogni singolo della squadra: è una cosa rara da trovare ed è un grande vantaggio. Sognavo da mesi di fare un esordio così, è stato emozionante e super positivo. Ho trovato una squadra simile al concetto inglese del calcio, e di questo mi ha parlato anche mister Juric prima del mio arrivo. Non si aspetta mai l’avversario, si attacca sempre a prescindere dal risultato e si gioca un calcio divertente. Oggi per l’Hellas giocherei anche con una gamba rotta”. Quanto al futuro, Borini sottolinea che “il tempo, oggi, va dedicato solo alla partita successiva, ho un contratto di 6 mesi che è stimolante al massimo sia per me che per la società”.