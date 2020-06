L’azione psicobiotica degli alimenti

Può un piatto di pasta o una fetta di torta metterci di buon umore? La risposta è sì, perché il cibo ha il potere di cambiare anche il nostro umore e non solo per questioni di natura psicologica. Il vero motivo è legato ai meccanismi dell’infiammazione che, oltre ad essere alla base di infarto, cancro, diabete, obesità e malattie neurodegenerative, è in stretta connessione anche con la nostra salute mentale. A indicarci le regole di una dieta ottimale per un umore stabile e sereno che, senza sostituirsi alla medicina, possa essere un alleato nella cura dei disturbi ansioso-depressivi e dello stress, è, psichiatra e nutrizionista, primario del Centro per i Disturbi Alimentari dell’Ospedale San Raffaele di Milano e autore del libro appena uscito “La dieta della mente felice” (Vallardi).

Si stima che il 90% della serotonina, un ormone neurotrasmettitore associato al buonumore e coinvolto in disturbi depressivi, sia prodotto nell’intestino. Sistema nervoso enterico e centrale comunicano tramite nervo vago, sistema immunitario ed endocrino e si influenzano reciprocamente, a volte mandando in altalena il nostro umore. Dunque, l’infiammazione è alla base della nostra salute mentale. “Il modo più naturale ed efficace di ridurre l’infiammazione sistemica – spiega Erzegovesi – è un’alimentazione basata sul consumo di antiossidanti e fibre vegetali, che nutrono ed equilibrano il microbiota che comunica con il cervello e interviene in processi fondamentali dello stato mentale, svolgendo un ruolo attivo anche in caso di ansia, stress e depressione”. Ma esistono davvero alimenti che fanno la felicità? Nel libro di Erzegovesi ne vengono elencati tredici tra cui verdure, cereali integrali, legumi e cibi fermentati. Si tratta di alimenti che hanno un effetto psicobiotico, termine che si riferisce all’effetto benefico di microrganismi viventi in pazienti sofferenti di malattie psichiatriche.

Più tempo in cucina

Tra gli alimenti ad effetto psicobiotico le fibre hanno un ruolo primario. Eppure, nel nostro immaginario sono collegate solo al fatto che aiutino ad andare in bagno tutti i giorni. In realtà, soprattutto le fibre solubili, fanno molto di più: “Appena arrivano nell’intestino crasso – spiega Erzegovesi quasi come se dovesse fare un racconto – le fibre vengono accolte da urla di gioia e canti di festa da parte dei bifidobatteri, dei lattobacilli e di tutti i batteri intestinali amici del buonumore. Possiamo dire che le fibre solubili siano il cibo preferito delle specie batteriche più amiche del nostro organismo, non solo per quanto riguarda l’ansia, lo stress e l’umore, ma anche per quanto riguarda l’integrità della parete intestinale, l’efficienza del sistema immunitario e la riduzione dei livelli di infiammazione”.

Quanta fibra serve

Quali sono le quantità necessarie? Le linee-guida dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (Larn) indicano un dosaggio per gli adulti di 12,6-16,7 g di fibre per ogni 1.000 kcal, quindi in media 25 g di fibre al giorno. “Ma per inondare di segnali felici la nostra mente – aggiunge Erzegovesi – possiamo superare con generosità le dosi consigliate dai Larn e spingerci tranquillamente su una dose di 40-50 g di fibra al giorno”. Da quale fibra cominciare per arricchire i nostri piatti? Il medico suggerisce l’inulina, la fibra solubile prebiotica per eccellenza, protagonista di moltissimi studi scientifici e presente nei vegetali di famiglie molto diverse tra cui carciofi, cicoria, barbabietole ma anche lenticchie e fagioli. Certo preparare ogni giorno più pasti a base di verdure può essere impegnativo: non possiamo prendere un bel cucchiaio di fibre solubili sciolte nell’acqua? “Secondo i dati scientifici finora disponibili – risponde il medico – la risposta è no: sicuramente non fanno male, ma l’effetto finale sul microbiota, quindi sul buonumore, sembra essere legato all’ampia diversità dei tipi di fibra e alla presenza, insieme alle fibre, di un cocktail di fitochimici e altri micronutrienti meravigliosamente complesso”.

I cibi fermentati

Anche i cibi fermentati contengono naturalmente interi squadroni di batteri amici vivi. Oltre al kefir, tra le verdure fermentate, ci sono i crauti, che sono il prodotto della fermentazione spontanea del cavolo, e poi zucchine, cetrioli, carote, finocchi, broccoli, cavolfiori e zenzero. Perché fanno bene al nostro umore? “Perché abbondano di lattobacilli, che arrivano intatti fino all’intestino e contribuiscono a rinforzare il microbiota”, spiega il nutrizionista. Inoltre, proprio grazie alla tribù di microrganismi, le verdure fermentate risultano ‘arricchite’ in vitamine del gruppo B e in polifenoli che aiutano a combattere l’infiammazione e lo stress ossidativo e a migliorare il controllo della glicemia, favorendo il benessere di tutto l’organismo”.

Cosa mangiare a colazione

Ma come comporre in concreto i pasti per migliorare l’umore? “A colazione – risponde Erzegovina – 40 ml di latte fermentato miscelato con un cucchiaino di semi di lino macinati al momento. Poi una tazza grande di tè o caffè, una porzione di cereali integrali, ad esempio 1 fetta da 60 g di pane integrale, un cucchiaio di marmellata e infine 15 g di frutta a guscio come noci o mandorle e 60 g di frutti di bosco”.

Pranzo e cena a base di verdure

Per il pasto principale il consiglio è quello di iniziare sempre con due tipi di verdure a cui far seguire una porzione (60 g a crudo, 150 g a cotto, 1 fetta da 70 g se pane) di cereali integrali a scelta tra riso integrale, farro, orzo o miglio. “Sia a pranzo che a cena – prosegue il medico – suggerisco una porzione di legumi conditi con 15 ml di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di spezie come la curcuma e il cumino o erbe aromatiche”. Si chiude con una porzione – 150 g al netto degli scarti – di frutta fresca secondo stagione: mele, pere, kiwi, albicocche, pesche, melone, ma non banane.