Il ponte di Mergozzo, nel Verbano, in Piemonte, non è un ponte qualsiasi: ci passano i treni della linea internazionale Milano-Domodossola-Losanna. Eppure è sostenuto da una selva impressionante di puntelli appoggiati sul malandato greto di un torrente, il rio Albo: al momento è in secca per l’inverno ma presto si riempirà di nuovo. Con conseguenze che, basta guardare le immagini, potrebbero rivelarsi disastrose: incastrato sui puntelli più a monte si nota già un accumulo di materiali.

Ponte in pietra retto dai puntelli, ecco dove passano i treni fra Milano e la Svizzera

A dare l’allarme per questa situazione è Giuseppe Monti, sindaco di Premosello, paese confinante con quello di Mergozzo: “Ma in caso di alluvione – scrive Monti su Facebook – questi puntelli dove finiscono? Ma è ammissibile restringere la sezione idraulica di un corso d’acqua in questo modo?” Poi, al telefono, aggiunge: “Non ho scritto questo post in veste ufficiale, ma come cittadino. Ricevo tante segnalazioni. Il ponte non è sul mio territorio ma ci tenevo a denunciare la situazione”.

Anche il sindaco di Mergozzo, Paolo Tognetti, è al corrente della situazione e commenta: “I lavori sono previsti da Rfi, che ha fatto delle verifiche autonome e ha previsto l’intervento. I puntelli sono lì da un po’ “.

In una nota Rfi precisa che non ci sarebbero problemi per la sicurezza: ”Durante le verifiche periodiche che vengono effettuate ai manufatti ferroviari – spiega l’azianda del gruppo Trenitalia – siamo intervenuti provvisoriamente in una prima fase. E’ già stata ultimata la progettazione degli interventi definitivi. L’avvio dei lavori di seconda fase è previsto nel mese di marzo. Nel frattempo la sicurezza è garantita”.

Intanto però si sono mossi sia il prefetto di Verbania, che ha disposto accertamenti, sia la deputata verbanese Mirella Cristina, di Forza Italia, che ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se siano stati valutati i rischi dell’intervento.





Fonte