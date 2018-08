Il giudice ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare per una donna di 45 anni, accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, infatti, la donna, italiana, 45 anni, ha malmenato il compagno sotto gli occhi delle sue due figlie. E’ successo a Intra, nel Verbano.

L’uomo, con il collo sanguinante, ha chiamato la polizia e ha spiegato la situazione alle pattuglie delle volanti che lo hanno raggiunto a casa. Poco prima la famiglia si era seduta a tavola per la cena e la donna ha cominciato a bere – come aveva già fatto anche in passato – poi ha cominciato a prendersela con il compagno. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, la donna è stata denunciata. La polizia era già intervenuta altre due volte nell’appartamento di Intra dove viveva la famiglia: anche per questo il magistrato ha disposto l’allontanamento da casa per la donna.