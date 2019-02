#Vento ATTENZIONE: Alberi caduti su via Forno saraceno e via Casal del marmo altezza piazzetta Palmarola. — Casalotti Roma (@CasalottiRoma) February 23, 2019

Come accaduto già più volte in occasione di forte vento, anche oggi a Roma rami e alberi stanno crollando sulle carreggiate. In via Casal del Marmo, all’incrocio con piazzetta Palmarola, un pino è crollato su un’auto.

Un altro enorme albero, fanno sapere i residenti, è caduto non lontano da una chiesa in via del Forno Saraceno, tra Casalotti e Selva Candida. Secondo un testimone, l’albero – probabilmente un pino – prende quasi tutta la carreggiata. Non ci sarebbero automobili o pedoni coinvolti.

?#roma – PRESTARE ATTENZIONE Via della Fotografia possibili difficoltà di circolazione

causa presenza di alberi sulla carreggiata VVF sul posto per rimozione albero caduto#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 23, 2019

In mattinata un altro albero era caduto su viale della Fotografia, all’Eur.