Gelo e neve sull’Italia. L’irruzione di correnti artiche sulla penisola, con venti polari e bufere di neve fin sulle coste, sta determinando un calo delle temperature che può raggiungere in alcune zone i 15 gradi. Le situazioni più complicate, con disagi anche gravi alla circolazione, si stanno registrando soprattutto nel Centro Sud. E la Coldiretti “mobilita” i trattori degli agricoltori per pulire le strade.

Basilicata. Con temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio, la Basilicata stamani presenta ai turisti la “cartolina” dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve caduta durante la notte. Sulle strade le criticità principali sono segnalate dalla Polizia stradale sulla ss7 Appia che dalla ‘Basentana’, e quindi da Potenza, conduce proprio nella Capitale europea della Cultura 2019. La Polstrada consiglia “di mettersi in viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo”.

Matera, lo spettacolo della neve sui sassi: la capitale europea della cultura si tinge di bianco in riproduzione….

Molise. Un metro di neve caduta durante la notte fa segnare il primo record stagionale a Capracotta, nella provincia di Isernia. “La situazione è sotto controllo – dice il sindaco Candido Paglione – le quattro strade provinciali, per accesso e uscita dal paese, sono percorribili. Gli unici fastidi li stiamo riscontrando per la pulizia delle strade urbane a causa di auto parcheggiate male”. Chiusi, per l’intera giornata di oggi, gli impianti di sci di fondo di Prato Gentile per ragioni di sicurezza. Sull’intera rete stradale della provincia di Campobasso è scattato, dalle 5 di questa mattina, il divieto di circolazione per i veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

Puglia. A causa della nevicata che da ieri sera e per tutta la notte ha colpito la Murgia barese la circolazione dei bus gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane tra Altamura e Toritto è temporaneamente interrotta. Sono soppresse anche le corse bus con capolinea di partenza e arrivo a Toritto. La circolazione automobilistica è al momento attiva solo tra Grumo Appula e Bari. Nel centro di Gravina in Puglia i bus stanno provvedendo a raccogliere i viaggiatori per accompagnarli alla stazione ferroviaria.

Abruzzo. Oltre un metro di neve è caduto nella notte a Pizzoferrato, Gamberale e altri comuni dell’Alto Sangro, mentre nevica da stamane sull’area Frentana, dalla costa all’entroterra, dove non si registrano al momento particolari disagi e casi di emergenza. Lanciano è già imbiancata con la caduta al suolo di pochi centimetri. Sul Medio Sangro, nei paesi che fanno corona al lago di Bomba, i centimetri di neve a terra sono invece 50. Stessa quantità nei confinanti comuni del vastese, Montazzoli, Castiglione Messer Marino e Schiavi d’ Abruzzo, ricadenti nella compagnia carabinieri di Atessa che hanno effettuato decine di interventi per soccorrere automobilisti in panne che transitavano senza catene e pneumatici da neve. Interventi di circolazione stradale sono stati effettuati anche dai vigili del fuoco di Lanciano impegnati a rimuovere alberi e segnaletica stradale pericolanti. Il timore di restare sprovvisti di generi alimentari di prima necessità causa l’allerta meteo, ha tuttavia indotto le persone a prendere d’assalto i supermercati, molti con scaffali resi praticamente vuoti.

Mobilitati i trattori. Contro il gelo e la neve di queste ore sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti utilizzati per pulire le strade e distribuire il sale contro il pericolo del ghiaccio.I mezzi agricoli sono al lavoro per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili ed evitare l’isolamento di case e aziende ma anche garantire le consegne di prodotti deperibili come il latte. La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli, precisa la Coldiretti, garantisce la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento. A preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo. Lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. Il conto per l’agricoltura, infatti, sostiene la Coldiretti, potrebbe salire in misura esponenziale.

Le previsioni meteo. Oggi sono attese altre nevicate che raggiungeranno le coste adriatiche, dalle Marche meridionali alla Puglia, e a bassissima quota la Sicilia settentrionale. I venti settentrionali molto forti potrebbero provocare delle vere e proprie bufere di neve. “Domani – spiega Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it – nevicherà ancora diffusamente e copiosamente su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, fin sulle coste e in pianura. Tra le citta’ piu’ colpite ci saranno Ancona, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Bari, Foggia e Brindisi. Neve, inoltre, in Campania pure sulla pianura interna e mista a pioggia sulle coste tirreniche della Sicilia”.

A restare ai margini di questa irruzione di neve saranno, invece, il Nord, i settori tirrenici e la Sardegna, anche se anche in queste aree fara’ via via piu’ freddo. Le temperature scenderanno sotto lo zero di 5-6 gradi di notte su gran parte dell’Italia.





