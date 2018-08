Venti famiglie dicono no a funerali di Stato

(Afp)

Niente funerali di Stato per 20 famiglie delle vittime del ponte Morandi. Hanno scelto le esequie in forma privata. Tra queste anche quella di Francesco Bello. L’ultimo saluto al 41enne di Serra Riccò in provincia di Genova è stato celebrato questa mattina nella chiesa locale dell’Annunziata di Pedemonte.

DI MAIO – “Abbiamo voluto i funerali solenni – scrive il vicepremier Luigi Di Maio in una lettera inviati ai parlamentari M5S e pubblicata su Fb dal capogruppo alla Camera, Francesco D’Uva -, decisi nel consiglio dei ministri, perché pensiamo che sia il minimo atto di vicinanza alle vittime, ma non posso biasimare le famiglie che hanno scelto di celebrare i funerali nel proprio comune di appartenenza, anche in dissenso con uno Stato che invece di proteggere i loro figli, ha preferito per anni favorire i poteri forti”.

BAGNASCO – Le esequie private, dice il cardinale Angelo Bagnasco, sono “una scelta di tutto rispetto, che sicuramente farà riflettere chi di dovere”. Il cardinale Bagnasco assicura, comunque, a tutti “la nostra vicinanza, di Genova, della Chiesa genovese e di tutta la cittadinanza, colpita da questa tragedia. Cercheremo di fare in modo che questo possa essere avvertito”.

Il papà di Giovanni: “E’ omicidio di Stato”

LA CAMERA ARDENTE – I funerali si terranno nella giornata del lutto nazionale. Sono 18 i feretri presenti nella camera ardente allestita all’interno del padiglione Jean Nouvel della Fiera, dove domani si svolgeranno le esequie alla presenza delle famiglie e delle massime autorità. “La maggior parte delle famiglie – ha spiegato all’Adnkronos Matteo Campora, assessore comunale genovese con delega ai servizi cimiteriali – ha fatto la scelta di andare al Paese d’origine, per avvicinarsi ai parenti che altrimenti erano lontani. Alcuni invece non sono cattolici”.

Tra i feretri presenti nella camera ardente anche quelli dei 4 ragazzi francesi, mentre foto saranno posizionate al posto delle bare in ricordo dei 4 giovani di Torre del Greco scomparsi nella tragedia, le cui famiglie hanno scelto funerali in forma privata, già celebrati questo pomeriggio.