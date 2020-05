Oggi, vent’anni fa, Gino Bartali chiudeva gli occhi e salutava un mondo che aveva contribuito a rendere migliore. Mancavano otto giorni al Giro d’Italia, si partiva da Roma, con la benedizione di papa Wojtyla, e ci sarebbe stato anche lui, Ginettaccio come c’era sempre stato, dal 1935 e per i successivi 64 anni. Almeno a una tappa Bartali c’era sempre, ospite e padrone di casa, al tempo stesso. Da vent’anni Bartali l’Intramontabile dorme nell’eternità del bianco e nero, con le sue rughe scavate come trincee e il naso, ovviamente triste, e nel rito delle celebrazioni, impossibili però questa volta, proprio in questa data tonda, per via del virus. “Ogni anno – racconta Lisa Bartali, figlia di Luigi, il secondo figlio di Bartali – ci ritrovavamo a Ponte a Ema per una celebrazione in suo ricordo, un appuntamento fisso. Ma questa volta non sarà possibile”.





Lisa, 34 anni, gestisce un sito internet, biciclettami.it, scrive di ciclismo urbano (“è bello che il Comune di Firenze abbia lanciato l’Operazione Bartali, con l’intento di riunire in un’unica rete tutte le piste ciclabili della città, e saranno preziosissime, ora che si dovrà tornare alla normalità”) e racconta, anche in versi, la bicicletta e suo nonno. “Un nonno tenero e burbero al tempo stesso, schietto e molto semplice. Con lui si parlava di tutto, ma raramente di ciclismo. Perché il ciclismo era talmente la sua vita, che nella quotidianità preferiva dedicarsi ad altro, e molto si dedicava a noi, i suoi cinque nipoti. Abitavamo nello stesso palazzo, in piazza Elia Dalla Costa, a Firenze, noi al piano terra e loro, i nonni Gino e Adriana, più su. Lui mi ha regalato la prima biciclettina, una Bimm Bartali, e con lui ho imparato a pedalare nel parco dedicato proprio al cardinale Dalla Costa, con cui il nonno collaborò per salvare tanti ebrei. Un rito era il presepe ai piedi dell’altare nella cappellina che aveva a casa, dedicata a Santa Teresa del Bambin Gesù” Quella cappellina dal 2018 è nel Museo della memoria Assisi 1943-1944 e là, oggi, ci sarà una piccola celebrazione, officiata da monsignor Sorrentino.





Il ricordo di Bartali riposa anche nel museo a lui dedicato, a Ponte a Ema, di fronte alla sua casa natale.

Il Giro sulle strade di Gino Bartali

Ma non è un sereno riposare: “Le sorti del museo – aggiunge Lisa – sono incerte perché l’accordo di gestione tra Comune di Firenze e l’Associazione Amici del Museo Bartali è scaduto e non è stato rinnovato. E noi familiari siamo stanchi delle diatribe, dei giochi di potere sul nome di mio nonno. Da quest’anno, dopo aver fatto tanto, io e mio padre abbiamo scelto di non essere più soci”.

Questo maggio, intanto, non avrà il Giro: “Sempre, quando era a casa ed era maggio, eravamo lì e passavamo le ore, e lui ci spiegava perché e come e soprattutto dove: ho scoperto così le Dolomiti, dove aveva vinto il Giro del 1946, l’ultimo dei suoi tre”. Quel Giro a cui si guarda oggi, simbolo di ripartenza del Paese come potrebbe essere il prossimo, a ottobre. E quello del ’46 fu straordinario per molti motivi: il duello Bartali-Coppi, la partenza a metà giugno per fare spazio al referendum costituzionale, l’assenza del Tour per via della guerra. L’Italia ne era uscita prima, mettendosi in scia a Gino e Fausto.





