"Venite a raccontare Milano senza pregiudizi: offro 10 giorni di affitto gratuito"

All’ennesima mattina di “Milano, città chiusa”, Giuseppe Alessio Zingali ha deciso di fare qualcosa di concreto per riaprirla: “Lancio un invito: il mio appartamento è libero per i prossimi dieci giorni ed è a disposizione gratuita di qualunque giornalista, possibilmente straniero, sia sinceramente interessato a raccontare come Milano stia vivendo questa situazione. Senza panico, senza sensazionalismo, senza pregiudizio, in nome di una corretta informazione”. “Come prevedibile – ha scritto su Facebook Zingali, 47 anni, agente di commercio nel settore sanitario e proprietario di un appartamento in città iscritto su una piattaforma online per affitti brevi – le prenotazioni per tutto il mese sono sfumate. Pazienza, per me non è un dramma; ma sicuramente lo è e lo sarà per migliaia di miei concittadini”.



Da cosa nasce la sua offerta?

“Dalla netta sensazione che si stia esagerando, e che si scrivano informazioni molto enfatizzate. Pur non essendo un esperto ho nozioni universitarie di Farmacologia e vedo un’isteria collettiva”.



Cioè cosa vede?

“Per lavoro giro per farmacie. Sono un agente sanitario, mi occupo di ortopedia, i miei clienti sono le farmacie ortopediche, e in strada vedo storture assolute. Reazioni assurde, gente che entra in farmacia e ha paura di posare la spesa per terra, la folle corsa ad accaparrarsi mascherine che servono a chi è malato per impedire la trasmissione a chi è sano. Abbiamo attività bloccate, asili chiusi… E’ tutto esasperato, e lo dicono anche esperti competenti e imminenti che però sui giornali hanno meno spazio: peccato, lo si dà solo a chi fa sensazionalismo”.

Cosa si aspetta dalla sua offerta?

“Non ho una ragione di interesse personale, riempire il mio B&b non è l’obiettivo. Ma mi colpisce vedere persone intelligenti e colte che in questo momento non stanno ragionando: per questo serve la stampa”.



Che non sta raccontando correttamente la situazione?

Guardi, vivo a Milano e vedo una situazione di calma innaturale, sembra di essere ad agosto; ma non è neanche vero che i supermercati siano presi d’assalto e che la gente non circoli. L’altro giorno ero in auto imbottigliato nel traffico e la radio diceva: “Città deserta”. Queste storture non fanno bene.



Perché offre la casa preferibilmente a giornalisti stranieri?

“Perché ci vuole più correttezza nell’informazione che circola. Leggevo che un paziente straniero risulta ammalato il 27 ed è stato a Milano il 25: ma è impossibile! Tre giorni di incubazione? E’ assolutamente impossibile, probabilmente era già ammalato quando è arrivato a Milano. Chi si occupa di infezioni sa benissimo che il virus è già in circolazione, perché non passa i confini con un documento. Pensare che rimanesse circoscritto in Cina è assoluta follia. Una follia immotivata, e finalmente anche Burioni, che fino a pochi giorni fa diceva ‘non scherziamo, non si tratta di normale influenza, la situazione è sicuramente grave’, adesso ha corretto il tiro”.



Quale informazione dovrebbe passare, invece?

Che dispiace per gli ottuagenari che muoiono, ma i morti ottuagenari c’erano anche l’anno scorso e l’anno prima: morivano di influenza stagionale nel totale silenzio della stampa, nessuno ne ha parlato. Per questo mi aspetto correttezza dai giornalisti italiani, perché ora all’estero c’è la caccia all’italiano: se ci fosse stato un focolaio in Spagna, d’altronde, saremmo tutti lì a dire: non facciamoli entrare! Basta con la storia dell’italiano untore, il virus in Europa c’è già. Ricordiamoci che molti pazienti positivi sono asintomatici, sono in casa chiusi solo perché sono stati sottoposti a tampone”.



Ha figli? Come vi comportate in casa con l’epidemia?

“Sì, sono sposato e abbiamo un bimbo. No abbiamo paura. e non per un’educazione imposta: abbiamo guardato in faccia la realtà e ascoltato persone esperte. Se una personalità di primo piano del Sacco dice “ragazzi è un’influenza, tosta ma influenza”, mi viene da pensare che la quarantena imposta in questo modo sia un po’esagerata, no?”.





