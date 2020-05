L’intervista a Pamela Prati a ‘Domenica in’ ha scatenato numerose polemiche sia social che non. Le critiche hanno coinvolto anche Mara Venier. Molti telespettatori infatti non hanno gradito il ritorno della showgirl su Rai1 dopo lo scandalo Mark Caltagirone e l’ospitata dello scorso anno da cui partì il ‘Prati-Gate’. Nel corso dell’ospitata televisiva l’ex star de ‘Il Bagaglino’ aveva anche colto l’occasione per presentare il suo nuovo libro. A sollevare la questione era stato il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi che, in un post pubblicato su facebook poco dopo la puntata, aveva scritto che reputava ”inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a ‘Domenica In’, dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro”.

Fonte