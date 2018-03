Venezia, un giorno di ferie per visite mediche ed esami diagnostici: Comune condannato

Per svolgere esami diagnostici o fare visite specialistiche i dipendenti comunali di Venezia dovevano prendere un giorno di ferie. La normativa cambia da ufficio a ufficio e da un’azienda privata a un’altra, ma questa volta a dare battaglia alla giunta Brugnaro è stata la Cgil. Che ha vinto il primo round. Spiega Daniele Giordano, segretario generale Fp Cgil di Venezia: “Abbiamo scelto un caso pilota per riaffermare questo diritto negato. Il giudice del lavoro ha accolto un ricorso che era stato presentato alcuni mesi fa da una lavoratrice per chiedere che gli venisse data la possibilità di usufruire di giorni di malattia per esguire esami diagnostici o visite specialistiche, che soprattutto nella medicina preventiva non comportano l’attestazione di una malattia comprovata dal medico della Asl. Invece l’azienda comunale le aveva contato giorni di ferie”.

Se in un precedente regolamento il diritto veniva riconosciuto, l’ultimo documento della Direzione risorse umane spiegava che: “Se l’assenza è motivata per malattia, è necessaria la relativa certificazione attestante lo stato di malattia che non può ritenersi sostituibile con la mera attestazione di prestazioni specialistiche, terapie o esami diagnostica”. Il giudice del lavoro ha invece stabilito, come spiega Giordano, “che le assenze a titolo di malattia dei dipendenti del Comune per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici rilasciata dal medico della struttura, anche private, che hanno svolto la visita o effettuato la prestazione”.

La sentenza recita infatti che: “Esattamente qualificata la domanda, deve accertarsi e dichiararsi che le assenze della ricorrente del 5.10.2016 e del 5.3.2017 devono essere considerata giustificate per malattia alla luce della stessa circolare prot. 374020 del 5.8.2016 adottata dal Comune, sub primo punto, con l’attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. E condanna l’Ente al pagamento delle spese.

Pertanto il sindacato ora chiede al Comune di regolarizzare la situazione: “Siamo pronti, se ciò non avvenisse, ad altre cause e a segnalare alla corte dei conti quanto sta avvenendo. Invitiamo il Comune di Venezia – conclude Giordano – a regolarizzare la situazione di tutti i dipendenti che hanno dovuto utilizzare i propri permessi e le proprie ferie”.