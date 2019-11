Una ‘Marea Solidale’ di giovani studenti in aiuto di Venezia. E’ il nome del coordinamento, lanciato dall’Udu (Unione degli Universitari) di Ca’ Foscari e dalla Rete degli Studenti Medi, “per organizzare, indirizzare e mettere a sistema tutte le forze e assicurando così interventi più efficaci dove c’è bisogno, non solo a Venezia ma anche in altre località del Veneto”, dice all’AdnKronos Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale della Rete Studenti Medi. “Riceviamo segnalazioni da privati , scuole, negozi ed enti sul territorio veneziano che hanno subito danni per effetto delle onde di piena”. A quel punto si organizzano i gruppi di intervento per pulire, spostare mobili e arredi, limitare i danni dell’acqua alta “e salvare beni e ricordi di una vita minacciati dall’acqua“, aggiunge.

