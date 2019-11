“I restauri sono in corso, i tecnici dicono che nulla è andato perduto definitivamente“. Dopo i giorni della piena e della paura, filtra un cauto ottimismo nelle parole di Giovanni Giol, presidente del Conservatorio di musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia. Per effetto della devastante marea di martedì scorso il 5% dell’archivio storico dell’istituzione veneziana è stato lambito o coperto dall’acqua, ma subito è scattato il piano di emergenza. “Fin dai primi momenti dopo l’onda di piena -spiega all’Adnkronos- il personale del Conservatorio, docenti, studenti e volontari si sono prodigati con grande impegno e partecipazione per recuperare spartiti, documenti e volumi, asciugandoli e tamponandoli, limitando così i danni”. Tra i materiali raggiunti dall’acqua alta, alcune opere di Cimarosa e una piccola parte dei documenti del fondo Torrefranca.

