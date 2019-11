Nuovo picco di marea a Venezia: alle 9.35 il Centro maree del Comune di Venezia ha registrato un livello massimo di 109 centimetri. Ancor più alto il valore segnato a Chioggia, dove si sono toccati i 111 centimetri.

Con questo livello viene allagato circa il 10% del centro storico lagunare. Persistono sulla Laguna di Venezia le condizioni per il ripetersi dell’alta marea: il Centro previsioni e segnalazioni maree comunale prevede per domani alle ore 9:10 la possibilità di un picco di 110 centimetri. Ma iAcqua alta fino a 125 centimetri, bollettino aggiornato

„l peggio, in termini di precipitazioni e acqua alta, al momento è previsto per martedì 12 novembre.

„Problemi di trasporto e viabilità pedonale, in particolare in piazza San Marco, si determinano quando lìacqua supera la soglia di attenzione di + 80 centimetri. Quando la marea supera i 100 (5% del suolo pubblico allagato), il fenomeno inizia a interessare tratti più consistenti. A quota 110 circa il 12% della città è interessata dagli allagamenti. Quando invece si raggiungono i 140 centimetri, viene allagato il 59% della città. Rialto, davanti ai pontili dei mezzi pubblici, è sommersa a 105, mentre davanti alla stazione ferroviaria, un punto della città molto alto, sono necessari 135 centimetri. La marea a Venezia viene misurata e prevista sullo zero storico.“