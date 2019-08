“Ammetto che la presenza del film di Polanski e le notizie sul suo passato mi hanno messo un po’ a disagio. Ho cercato di documentarmi e ho trovato delle dichiarazioni in cui la vittima di Polanski diceva di ritenere il caso chiuso. Io non mi posso mettere al di sopra delle questioni giudiziarie e sono solidale con la vittima. Ho deciso che non parteciperò al gala per il film di Polanski perché io sono impegnata al fianco delle donne vittime di violenza in Argentina”. La presidente della giuria di Venezia 76, la regista argentina Lucrecia Martel, confessa un certo imbarazzo per la presenza in concorso del film ‘J’Accuse’, del regista polacco Roman Polanski, che naturalmente non sarà al Lido perché su di lui pende un mandato di cattura Usa dopo la condanna per aver avuto nel 1977 un rapporto sessuale con una tredicenne con l’ausilio di sostanze stupefacenti e gli Usa potrebbero chiederne l’arresto e l’estradizione.

