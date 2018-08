Venezia, Isoardi sul red carpet

(Fotogramma/Ipa)

Sul red carpet della Mostra di Venezia spunta anche Elisa Isoardi. La compagna del vicepremier Matteo Salvini ha postato sul profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono al Lido per partecipare alla 75esima edizione della kermesse. C’è anche uno scatto dell’attrice Vanessa Redgrave mentre riceve sul palco il Leone d’oro alla carriera. ”Emozionante! Vanessa Redgrave interprete raffinata”, commenta la showgirl, neo conduttrice della ‘Prova del cuoco’. In due foto Isoardi ‘si ritrae’ seduta sul motoscafo “in direzione Lido”, come si legge in una didascalia.