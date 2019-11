“Tutta la città è arrabbiata. Sono troppi 30 anni e più per fare un’opera. Senza contare che il Mose, quando finalmente sarà completato e sempre ammesso che funzioni, può salvare Venezia dalle inondazioni ma non dall’umidità e dalla salinità che raggiungono il primo piano dei palazzi, intaccandoli e mettendo a rischio col tempo l’intero patrimonio immobiliare storico-artistico e non. Di questo, però, nessuno si sta occupando”. A due giorni dal disastro che ha colpito Venezia, il presidente della sezione Veneto dell’Associazione Dimore Storiche, Giulio Gidoni, analizza la situazione con l’Adnkronos, spiegando che è ancora presto per fornire dati sulle conseguenze di quanto accaduto.

Fonte