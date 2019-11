“Sarebbe stato un atto di pura incoscienza”. Non ha dubbi l’ingegner Alberto Scotti, a giudizio del quale attivare il Mose per fermare l’acqua alta a Venezia “sarebbe stato come guidare una Ferrari senza i freni“, perché l’opera non è ancora finita. Il padre del Mose (“più che il padre, sono il nonno del Mose”, scherza) lo spiega in un’intervista pubblicata su ‘la Repubblica’ in cui sostiene che “tecnicamente era possibile sollevare le barriere, ma poi non saremmo stati in grado di seguire la marea, perché gli impianti non sono pronti. Per alzarle nel tempo utile di una mezz’ora, come avverrà quando il Mose sarà a regime, servono tre compressori. Ad oggi ne abbiamo solo uno. Ci avremmo impiegato cinque ore, non aveva senso”.

