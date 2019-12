La Siae in trasferta a Venezia. Lunedì 23 dicembre il presidente Giulio Rapetti Mogol e il direttore generale Gaetano Blandini incontreranno i beneficiari della raccolta fondi ‘#Siaeperilibri nata per rimediare agli ingenti danni causati al patrimonio librario veneziano dall’acqua alta sostenendo le librerie e le biblioteche della Serenissima, ai quali consegneranno gli assegni circolari. I beneficiari dell’intervento, cioè le librerie e biblioteche private, saranno tutti presenti per ricevere il contributo. L’incontro si svolgerà alle 12 all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.

