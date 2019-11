E’ ancora in gravi condizioni in terapia intensiva Alberto Antonello, fratello di Andrea e figlio di Franco, l’imprenditore di Castelfranco Veneto che ha ispirato il film di Gabriele Salvatores, ‘Tutto il mio folle amore’ da pochi giorni nella sale. Il 19enne è rimasto gravemente ferito in un incidente a Musile di Piave, in provincia di Venezia, ieri mattina alle 7.50 mentre rientrava da una festa di Halloween con la fidanzata 18enne Giulia, che è morta sul colpo. Le analisi effettuate sul giovane hanno rilevato un tasso alcolemico di 0,76 g/l. Al momento è indagato per omicidio stradale e guida sotto l’effetto di alcol.

Fonte