“Purtroppo quando l’acqua arriva a quei livelli, non c’è modo di salvarsi: nelle mie gallerie ho subito diversi danni. Credo, ad ogni modo, che Venezia sia sì una città fragile ma straordinaria specie per la sua capacità di reagire. Lo sta dimostrando in queste ore. Stiamo tutti lavorando affinché tutto riparta al più presto. Questa città è uno spettacolo d’arte mondiale e abbiamo il compito, tutti, di renderla ancora più bella di prima”. Lo dice all’Adnkronos Stefano Contini, uno dei maggiori galleristi italiani, titolare di quattro spazi espositivi tra Venezia e Cortina d’Ampezzo. Nelle sue tre gallerie veneziane del centro, l’acqua ha fatto notevoli danni bagnando tele, facendo cadere sculture, andate in pezzi o scheggiate, rovinando gli stessi spazi espositivi. Ma Contini guarda avanti: “i veneziani sono persone fattive, abituate a vivere vicino all’acqua e a difendersi. Penso che certi fatti possano, in fin dei conti, risvegliare le coscienze e spingere a un’attenzione che fino a ieri non c’era”.

