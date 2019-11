“Penso che Venezia non riuscirà più a risollevarsi. Ero in laguna, bambina, quando ci fu l’alluvione del ’66. Ma in quegli anni c’erano i soldi, e la mia città si salvò”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Edvige Forti Rossellini (già moglie di Gil Rossellini, figlio di Roberto Rossellini), produttrice tv e di documentari, origini toscane ma che per oltre 30 ha vissuto a Venezia nel palazzo di famiglia sul Canal Grande. Ed ha aggiunto: “Venezia ha avuto la sfortuna di essere in Italia. In un altro Paese sarebbe un prezioso gioiello da tutelare e proteggere. Quello che non è mai accaduto negli ultimi anni con amministrazioni sciagurate e politici incapaci di gestire le emergenze, cui si aggiungono le lentezze burocratiche, i cambiamenti climatici”.

